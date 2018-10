Se esta perdiendo la humildad, tenemos que tener claros nuestros límites: zapatero, a tus zapatos

Buenas, soy Emilio Calatayud. Se está perdiendo la virtud de la humildad (bueno, se están perdiendo muchas virtudes y valores, pero hoy vamos a referirnos a la de la modestia, que no quiere decir mediocridad). Pienso que educar también es ayudar a nuestros hijos a que descubran sus habilidades y cómo utilizarlas para ganarse la vida en el futuro. No todos tienes que ser ingenieros aeronáuticos o informáticos, entre otras cosas, porque una sociedad en la que solo hubiera ingenieros aeronáuticos o informáticos no funcionaría. No estresemos a los niños, hay que ayudarles a que encuentren su camino, pero dejándoles libertad para que puedan desarrollar su vocación, la que sea. Siempre hay un hueco para todo el mundo. Tenemos que conocer nuestros límites y nuestras potencialidades y obrar en consecuencia.

Y esto también vale para los adultos. No entiendo que personas con carreras brillantes, que son muy buenos en lo suyo, acaben metiéndose en la política. Habrá quien diga que pueden aportar su sabiduría al servicio público, pero eso ya lo hacían en sus trabajos. Al final, lo que suele ocurrir es que la política los devora y su prestigio queda tocado. Un buen médico donde más puede aportar es curando a sus pacientes. Zapatero, a tus zapatos (y no me refiero al expresidente del Gobierno).