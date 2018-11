Hello. I am Emilio Calatayud.

Today we are writing in English because we have become Halloween fans. And Black Friday and all that nonsense coming from the United Satates as well. The enemy won. Poor Don Juan!

Bueno, era una broma. ¡Viva el Tenorio! Y gracias a todos los que me habéis felicitado por el nacimiento de mi primera nieta. Sois muy amables. La niña es más ‘apañá’ que ‘tó’.