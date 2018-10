Estamos viendo casos de niños que atracan a ancianos, cuando un menor asalta a una persona mayor es que carece de todos los valores

Buenas, soy Emilio Calatayud. Últimamente estamos viendo un aumento de casos de niños que atracan a ancianos. El botín suele ser algo de dinero, poco, que ya se sabe cómo están las pensiones, y uno de esos móviles que no tienen a conexión a Internet ni nada, o sea, que sólo sirven para telefonear. Lo más seguro es que esos móviles acaben rotos y tirados por ahí. Siendo eso malo, no es lo peor. Lo más preocupante es que pueden empujar o zarandear a los abuelos y tengamos una desgracia. Cuando un menor asalta a una persona mayor, es que ese menor carece de todos los valores propios de las personas. No digo que haya perdido los valores, porque igual no los ha tenido nunca. Pero robar a los ancianos es caer en lo más bajo.

