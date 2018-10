Digo cosas más polémicas en público que en privado, así que no creo que me graben en un restaurante o un bar, sería aburrido

Buenas, soy Emilio Calatayud. Hoy, en España, si no te han grabado lo que dices durante una comida o tomando una copa no eres nadie. Al hilo de este tema, me pregunta Carlos Morán si alguna vez me habrán grabado secretamente en un bar o un restaurante. La verdad es que no lo sé. Cualquiera se acuerda ahora de con quién ha comido. De todas formas, no creo que esas hipotéticas grabaciones de un servidor tuvieran algún interés, porque digo lo mismo en público que en privado. Es más, creo que soy menos comedido en público que en privado. Digo las cosas más polémicas y duras en conferencias o en los medios de comunicación, y eso me ha costado más de una crítica y más de cien. Tengo esa virtud o ese defecto. Así que no se molesten en grabarme, lo que digo en la intimidad es bastante aburrido si tenemos en cuenta lo que rajan otros, ja, ja, ja.

