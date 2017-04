A falta de Plan…

Hay un episodio de “House of cards” en que el inefable Frank Underwood, cuando todavía no era presidente de los Estados Unidos, encierra a los miembros de una comisión legislativa en una sala, obligándoles a entregar sus móviles, tabletas y dispositivos electrónicos a la entrada. Bloquea las puertas y les dice que de allí no salen, ni vuelven a comunicarse con el exterior, hasta que alcancen un acuerdo. Y así comienzo hoy, en IDEAL, para hablar de un tema sangrante.

El ministerio de Hacienda vuelve a insistir con Granada, dándonos de plazo hasta el 29 de abril para presentar un plan de saneamiento creíble de las cuentas municipales que permita acogerse a una moratoria de tres años en el pago de una de las deudas más voluminosas del Ayuntamiento: el plan de pago a proveedores.

Siento lo cacofónico de todo esto, que es difícil aclararse con el plan de pago diferido de las cantidades adeudadas por el plan de proveedores. El hecho es que, como hemos comentado en varias ocasiones, el Ayuntamiento está pocho de deudas y que, hoy por hoy, con un presupuesto prorrogado por segundo año consecutivo, la deuda seguirá engordando. Hasta hacerse bola.

Que es necesario un golpe de timón en las finanzas municipales, no lo duda nadie. Hacia dónde hay que girar la nave y quién debe ejecutar dicho movimiento, es lo que está en cuestión.

Baldomero Oliver, se ha comprometido a presentar un documento de trabajo a la comisión de Economía del Ayuntamiento, el llamado Plan B, el próximo día 25 de abril. Ese día, se supone, los demás miembros de esa comisión deberían llevar sus propuestas de ahorro en el gasto y de incremento en la recaudación. ¿Qué tal si desde ese día se encierran en alguna dependencia del consistorio, comprometiéndose a no salir hasta alcanzar un acuerdo?

Estamos en un momento crucial en la historia de esta ciudad, arruinada por la nefasta gestión del anterior equipo de gobierno y sin que los actuales munícipes hayan hecho nada por revertir la situación. Es hora de dejarse de mascaradas –y de macarradas-, de arremangarse y de ponerse a trabajar. Hasta consensuar un Plan. Que va a ser incómodo, costoso y doloroso para los ciudadanos. Pero que resulta imprescindible.

Y, si no son capaces de llegar a un acuerdo, que recuerden nuestros concejales la sabiduría popular, a modo de aviso para navegantes: a falta de Plan, buenas son tortas… ¿Se acuerdan de que lo decíamos AQUÍ, hablando del banquillazo al Ayuntamiento por su fracaso en la gestión económica? Pues insistamos…

Jesús Lens