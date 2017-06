En Numancia de la Sagra (Toledo) van a llamar Emilio Calatayud a un colegio público: estoy emocionado, no se me ocurre un honor mayor

Buenas, soy Emilio Calatayud. La comunidad educativa de un colegio público de la localidad toledana de Numancia de la Sagra ha aprobado llamar al centro Emilio Calatayud (el ‘cole’ todavía no tenía nombre). Estoy muy emocionado y muy agradecido: no se me ocurre un honor mayor. Me gustaría que mis padres y Azucena estuvieran vivos para compartir este momento. ¡Con lo que yo he sido y lo que suspendía! En nombre de mis hijos, de Magdalena, de toda mi familia, de mis amigos y de Rosa y Carlos, gracias a los vecinos y el municipio de Numancia de la Sagra y, especialmente, a la Asociación de Madres y Padres de Alumnos San Marcos (gracias Esther Montes, presidenta del Ampa), que fue de quien partió la propuesta. Es el mayor y el mejor premio que he recibido en toda mi vida profesional.

Y gracias por concederme este honor en vida para que pueda disfrutarlo. ¡Viva Numancia de la Sagra!