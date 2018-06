Escándalo porque 55 niños españoles han tenido que dormir en el aeropuerto de Bristol, ¿y los niños que duermen en la calle o mueren en las pateras?

Buenas, soy Emilio Calatayud. Ha sido noticia, y no digo yo que no lo sea, que 55 niños y adolescentes españoles han tenido que dormir en el aeropuerto de Bristol después de que su vuelo se cancelara por problemas técnicos. Se ha montado un escándalo con este tema, pero sería conveniente no exagerar. ¿Y los niños que duermen en la calle aquí en España después de atravesar el Estrecho en los bajos de camiones? ¿Y los niños que mueren en las pateras cuando vienen a España? Las comparaciones son odiosas, lo sé, pero tampoco se puede convertir todo en un drama, porque entonces no sabremos distinguir las verdaderas tragedias. Digo yo.

Relacionado