Los políticos peleándose para ver quién ha metido más trolas en su currículum académico, y estos son los que tienen que hacer la ley educativa, Dios mío…

Buenas, soy Emilio Calatayud. Se ha abierto la caja de los truenos. Los políticos andan peleándose para ver quién ha metido más trolas en su currículum académico. ¡Qué espectáculo! Y estos son los mismos que tienen que pactar una ley educativa para nuestros hijos, Dios mío… Hay que se honestos, es tan sencillo como eso. Yo di clases de Física a uno de mis hermanos cuando éramos chavales, pero no se me ocurre decir que soy profesor de Física. Mi currículum es el siguiente: soy juez y no tengo másteres. ¡Qué pena! ¡Qué ejemplo estamos dando a nuestros hijos! Y luego nos extraña que no quieran estudiar o que suspendan.

Nos vemos esta tarde en la Escuela de Padres de IDEAL. Estaremos con el periodista Paco Lobatón a partir de las ocho y media de la tarde en el teatro CajaGranada de la capital granadina. Hablaremos de menores desaparecidos.