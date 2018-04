“Las empresas de Internet tienen más poder que los gobiernos, por eso los límites que ponen los gobiernos no valen ‘pa ná'”

Hola, soy Carlos Morán, el compañero de blog de don Emilio. Como buen manchego, el juez tiene genes de don Quijote (también de Sancho). A lo largo de su vida, se ha enfrentado a todo tipo de gigantes. Y, a diferencia del ingenioso hidalgo, los gigantes a los que ha acometido don Emilio no eran molinos de viento, sino colosos de verdad. Viene a cuento esta introducción de las advertencias que lanzó el juez en la Escuela de Padres de IDEAL dedicada a la seguridad de los menores en Internet. En este sentido, se refirió a las grandes empresas tecnológicas como “monstruos que tienen más poder que los gobiernos”. Por eso, agregó, todo lo que hagan los gobiernos y otras instituciones para que esas compañías pongan límites y ayuden a proteger a los menores no va a ser útil. Don Emilio, metido esta vez en el papel de Sancho, expresó su escepticismo con meridiana claridad: “¿Para qué sirve que Europa diga que va a limitar la edad para usar Internet? ‘Pa ná’. ¿Para qué sirve lo que diga la ONU?: ‘Pa ná'”, dijo en referencia a la entrada en vigor, el próximo 25 de mayo, de una ley europea que pide a las empresas de Internet, Facebook, Google, etc, que pongan los medios “razonables” para que los menores de catorce o 16 años, según lo que decida cada país de la Unión Europea, no puedan acceder a las redes sociales, etc.

Para don Emilio, que hace ocho años intentó sentar en el banquillo a Google y no pudo hacerlo porque se escondía detrás de una maraña de sedes, delegaciones etc, lo único efectivo sería obligar a estas compañías a que tengan representantes legales “de la empresa matriz” en cada país y así poder meterles mano.

Mientras tanto, seguirán pagando los “niños y los padres” y las empresas a lo suyo, “a hacer dinero, que es lo único que les importa”.