La mayoría de los másteres universitarios son un sacacuartos para los padres y los hijos

Buenas, soy Emilio Calatayud y, que yo sepa, nunca he hecho un máster. Diré más, mi fe en los másteres universitarios es poca o ninguna. La mayoría -no generalizo- me parece que son un sacacuartos para los padres de los universitarios, sobre todo, y para los hijos, si es que tienen la suerte de tener un trabajo que les permita pagárselo. Yo creo que todo este tema de los másteres habría que replanteárselo, porque no creo que esté siendo un éxito para la universidad española y perjudica a los estudiantes con menos recursos.

En cuanto a Doña Cristina Cifuentes y su máster, recordar que esta sujeta a la ‘ley de la botella’: el que la tira va a por ella. Veremos…