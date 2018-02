Suprimen las azafatas de la fórmula 1 porque es “inapropiado”. ¿No habría que quitar también los desfiles de ropa interior?

Buenas, soy Emilio Calatayud. Voy a referirme de nuevo a una frase que me persigue desde que la pronuncié: “Hay niñas que se hacen fotos como putas” (digo que me persigue porque lo sigo diciendo en las charlas y si con eso consigo que una madre, aunque solo sea una, o un padre miren el móvil de su hija, o de su hijo, para cerciorarse de que no están ‘vendiendo’ su intimidad -o la de otros niños- en las redes, me doy por satisfecho). Me llamaron y me llaman machista por esa frase. Ahora, los jefes de la Fórmula 1 han decidido suprimir las azafatas que acompañaban a los pilotos porque “es inapropiado”. Me parece bien. ¿Pero no habría que suprimir los desfiles de moda interior de ellos y de ellas? ¿No es inapropiado que se muestren ante el mundo en bragas y calzoncillos jovencitas y jovencitos? ¿Por qué todos los medios de comunicación se hacen eco de esos desfiles como si fueran noticias artísticas e incluso intelectuales? ¿Son apropiados los anuncios de perfumes y desodorantes? Si los adultos estamos confusos con este tema, ¿que pensarán los menores? ¿Qué mensajes les estamos haciendo llegar? ¿Por qué hay ‘exhibiciones’ que son denigrantes y otras que no?

