¡Venga, papis, y ahora a montar los ‘cacharricos’ que han dejado los Reyes mientras fuera nieva!

Buenas, soy Emilio Calatayud. Ahora que se acaba, la Navidad se ha puesto más navideña que nunca. Por lo menos aquí en Granada, donde está nevando desde hace unas horas (entre otras cosas, yo había pedido agua a los Reyes y no han dejado en su forma más bonita). Total, que esto no ha terminado. ¡Venga, papis, a montar los ‘cacharricos’ que han dejado los Reyes a los niños! Sacad los planos, respirar hondo y paciencia. Y si no encontráis alguna pieza y vais a perder los nervios, acordaos de lo que digo siempre: los hijos dan muchas satisfacciones, ja, ja, ja.

