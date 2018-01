Buenas, soy Emilio Calatayud. Lo primero es compadecerme de las personas que han pasado la noche en la AP-6 por culpa del nevazo y lo segundo, pedirle a los políticos que no intenten ganar votos aprovechándose de lo que hace la naturaleza, porque la naturaleza no tiene gobierno. Pasó cuando mandaba Zapatero, y Rajoy lo criticó, y ha pasado ahora que manda Rajoy, y Sánchez lo critica. Y les pasará a Podemos y a Ciudadanos si mandan alguna vez… Pero bueno, allá ellos.

De todas formas, no me resisto a hacer una reflexión: estamos más conectados que nunca, pero nos quedamos atrapados en la nieve como siempre. Teléfonos con conexión a Internet, redes sociales… y al final tenemos que pasar la noche al raso. Estamos más conectados que nunca, pero no estamos informados. Nos enteramos al instante de que nuestros hijos están comiendo en un restaurante en el otro extremo de mundo, pero nos caza la borrasca de la que los telediarios nos vienen avisando desde hace unos días.

Y a esto le llaman progreso. Algo no debemos estar haciendo bien.