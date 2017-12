Buenas, soy Emilio Calatayud. Aquí estoy en plan -como dicen los jóvenes- aguafiestas. No descubro nada si digo que la celebración de la Navidad ya no es lo que era. Antes en Nochebuena no se salía, pero ahora sí. No pretendo volver al pasado: lo único que digo es que estos días estamos celebrando el nacimiento de Cristo y no un botellón. No sé cómo nos las arreglamos pero en España ya prácticamente todo acaba en botellón. Un saludo afectuoso del aguafiestas.

