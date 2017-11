“La mili iba a ser obligatoria en la Cataluña Independiente” Cuando lo pedí yo para toda España me llamaron militarista y retrógrado

Buenas, soy Emilio Calatayud. El diario El Mundo de papel lleva hoy en su primera página el siguiente titular: “La mili iba a ser obligatoria en la Cataluña Independiente”. Eso es lo que pretendían, o estudiaban, los responsables de Esquerra Republicana, según el citado periódico.

Pues bien, en marzo de este año, y aquí mismo en este blog, escribí lo siguiente sobre la necesidad de recuperar, en parte, el servicio militar obligatorio, para toda España: “Deberíamos plantearnos la necesidad de que nuestros jóvenes hagan un par de meses de campamento, o sea, de instrucción militar. Ellos y ellas. Y los ‘ni-nis’, un año o dos. Lo he planteado en alguna otra ocasión y me han dicho que era un antiguo, un retrógrado, un militarista, etc”.

No era la primera vez que lo hacía, pero por los misterios del ‘Internet’, se lío una buena y hubo quien aplaudió la idea, pero también quien me acusó, otra vez, de militarista, facha, etc.

A ver qué se dice ahora que lo propone un partido que se llama Izquierda Republicana.