Buenas, soy Emilio Calatayud. El sindicato de profesores Anpe ha dado a conocer un informe en el que denuncia que las agresiones a los docentes van a más y que ya se dan incluso en Infantil. Desgraciadamente, no me sorprende. Para los afectados, una parte de la culpa la tienen la proliferación de los de “los grupos de padres de WhatsApp, que están causando alteraciones, verdaderos conflictos y presión al docente, los chistes que se hacen en estos grupos no hacen sino reflejar el clima educativo de los centros”. Me lo creo. Y me hago una pregunta que ya es una respuesta: ¡¿Cómo van a respetar los niños la autoridad de los maestros si hay padres que no la respetan, da lo mismo que sea cara a cara o por WhatsApp?! Pero es que luego los políticos tampoco la respetan y dan aprobados administrativos donde antes había suspensos merecidos.

Por lo demás, y esto vale para los profesores, padres, los alumnos y todo el mundo, yo nunca estaría en un grupo de WhatsApp de profesores, padres o alumnos. Eso es renunciar a tu intimidad y al final todo acaba sabiéndose. Que se lo pregunten a los policías municipales de Madrid.