Hay jóvenes universitarios que maltratan a sus padres

Buenas, soy Emilio Calatayud. A menudo recibo mensajes de padres que son maltratados por sus hijos. En la mayoría de los casos son ni-nis y menores, por lo que suelo recomendar a los padres que, si los niños ya han convertido la casa en un infierno, los denuncien. Pero también hay jóvenes maltratadores que son mayores de edad y no son ni ni-nis ni menores. Hay incluso estudiantes universitarios que maltratan a sus padres. Han pasado por todas las etapas académicas y no han aprendido a respetar a sus padres. Lo que Dios no da, Salamanca no lo presta.

Cuando esto ocurre, lo mejor, si se puede, es sentarse con el niño o la niña y pactar una asignación económica para que se vaya de casa. Que no quiere, pues se le echa y que vaya él al juzgado a reclamar la asignación. Y si no cambia, se le deshereda. ¿A alguien le gustaría ser juzgado por un juez que siendo universitario maltrataba a sus padres? ¿O atendido por un médico que siendo universitario maltrataba a sus padres? Etc. Poned el oficio que queráis.