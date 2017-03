Si quieres ser jurista, especialízate en tercera edad o en defensa de la privacidad, ahí está el futuro

Buenas, soy Emilio Calatayud. Me pide consejo un opositor a judicatura que ha decidido ser juez de Menores. No sé sí es un consejo, pero lo primero es ser juez y ver si es lo que esperabas, porque igual te decepcionas. Luego ya vendrá la especialidad. Yo me hice juez porque quería tener un sueldo fijo. No tenía vocación, pero me gustó y, más aún, la especialidad de Menores. De hecho, ahora no cambio mi trabajo por nada.

De todas, formas, y en vista de la caída de la natalidad, yo me pensaría seriamente lo de ser juez de Menores. Es que cada vez hay menos niños. Lo digo medio en serio, medio en broma, pero las especialidades que más futuro tienen, y ahora ni siquiera existen, serían juez -o abogado- especializado en la tercera edad o en la defensa de la privacidad. Ahí está el futuro. De un lado, la sociedad está cada vez más envejecida y, de otro, todos hemos ‘vendido’ una parte -o toda- de nuestra intimidad en las redes sociales e Internet, y vamos a querer recuperarla más pronto que tarde. Eso es seguro. Ya está pasando.