¿A qué edad debemos dejar que se pinte una hija?: Creo que a los 14 y no todos los días

Buenas, soy Emilio Calatayud. Me dice una madre que a qué edad debe dejar a su hija que se pinte. Nunca me lo habían preguntado y nunca me lo había preguntado, la verdad. Y tengo una hija. Yo creo que a los 14 es una edad aceptable, pero que no se pinte todos los días. Pongo los 14 porque hay que ser moderno y tal, pero los de mi edad, los padres pre constitucionales, lo veríamos mejor a los 30 por ahí. Pero, vamos, no vamos a ponernos quisquillosos. Además, si tienen móvil a los diez o los once años, ¿con qué autoridad podemos prohibirles que se pinten?

En resumen, que no lo tengo claro. Por favor, hacerme preguntas más fáciles, ja, ja, ja.