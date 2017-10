Seamos más provincianos

No quiero leer lo que escribí el año pasado por estas fechas, cuando había terminado el Granada Noir capitalino y Gustavo y yo nos echamos a las carreteras comarcales para llevar la extensión de nuestro Festival a diferentes pueblos de la provincia, gracias a la colaboración de la Diputación. (AQUÍ se puede leer, una ve escrita y publicada la columna de hoy 😉 )

No voy a leerlo porque será muy parecido a lo que escribiré a continuación y no quiero que me quede el regomello de estar autoplagiándome. Pero es que no hay como salir a los pequeños municipios de nuestro entorno para descubrir a gente maravillosa que se desvive por difundir la cultura entre sus vecinos.

Son concejales y técnicos de cultura que hacen todo lo posible -a veces, hasta lo imposible- para ofrecer una programación de calidad en poblaciones que, si no fuera por su empeño, esfuerzo y dedicación; jamás tendrían la ocasión de disfrutar de películas, conciertos, obras de teatro o exposiciones diferentes a lo habitual.

Permítanme que personifique este empeño en Eli, la inquieta e incansable concejala de cultura de Vegas del Genil que no para de idear, trabajar y poner en marcha mil y una iniciativas y actividades culturales. El lunes pasado, antes de proyectar “Ascensor para el cadalso” y charlar sobre la película con los vecinos, nos llevó a visitar un antiguo secadero de tabaco reconvertido en centro de interpretación de la vega granadina.

O, mejor dicho, en vías de volver a convertirse en centro de interpretación de la vega y en espacio cultural, que el lugar ha pasado por diversas vicisitudes, dependiendo del color del partido que gobernara el municipio.

Eli y Victoria, desde la biblioteca de Vegas, además de impulsar un activo y comprometido Club de Lectura, este año pusieron en marcha una imaginativa -y baratísima- campaña: “El pueblo que lee, en cada rincón una lectura”, que ha sido nominada como candidata a la X Edición Premio Progreso, organizado por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.

La misma sensación de pasión, calor y complicidad hemos experimentado con la gente del centro cultural Carlos Cano de La Zubia y con la del teatro de Purullena. Esta semana seguimos ruta. Mañana lunes vamos a las Alpujarras, a Bérchules. El martes, a Armilla y el miércoles terminamos gira en Guadix. Y el viernes 20, el gran colofón: Petros Markaris en el Centro Lorca. Pero esa será ya otra historia…

Jesús Lens