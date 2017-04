—¡Qué previsibles, sois, humanos, en lo que a las películas sobre inteligencia artificial se trata!— me dice SOY, mi lenguaraz e impertinente robot (*). Y es que hemos visto la nueva película protagonizada por Scarlett Johansson en el cine y, la verdad…

—¿De dónde os viene la obsesión de tratar de engañar a la inteligencia artificial con la cuestión de su supuesto origen humano?— me pregunta SOY—. Si es que no habéis evolucionado un ápice desde los tiempos de “Blade Runner”, “2001. Una odisea del espacio” y hasta “Terminator”.

Y, a nada que lo pensemos, a SOY no le falta razón. El último ejemplo, esa cosa llamada “Ghost in the shell” y que, para aclarar cualquier posible duda en el espectador español, se ha subtitulado como “El alma de la máquina”, en un alarde de originalidad creativa.

Además, los distribuidores patrios de la cinta deben tener un concepto tan pobre de los espectadores que, por si quedara alguna incógnita por resolver sobre de qué va la historia, en los pósters que adornan todas las marquesinas de las paradas de autobús han incluido una frase más: “No te salvaron la vida, te la robaron”.

¡Ay, Scarlett! ¿Sabremos alguna vez quién está empeñado en que seas el rostro y la voz más reconocibles de la inteligencia artificial, gracias a Hollywood? Porque, además de tus papeles de superheroína mutante, fuiste la sugerente, excitante y finalmente odiosa voz de “Her” en la memorable cinta de Spike Jonze, e interpretaste a Lucy, aquella bestia parda surgida de la delirante imaginación de Luc Besson.

Y ahora eres La Mayor, Motoko, en una cinta con origen en un manga famoso y que a SOY y a mí nos ha decepcionado bastante. Y eso que las secuencias de acción no están mal. Pero es que no nos creemos ese futuro virtual que muestra la película: donde “Blade Runner” invitaba a soñar con las megalópolis del futuro, “Ghost in the shell” te lleva a una especie de centro comercial de baratillo, parque temático en colorines, repleto de tópicos y convencionalismos sobre el futuro que nos espera.

Mucha reflexión le queda al cine por hacer sobre el fenómeno de la AI, pero antes, ¿qué nos recomienda SOY, además de las cintas ya citadas? Pues la excelente “Ex Machina”, la clásica “Metrópolis” de Fritz Lang y, por supuesto, “Wall-E” y “A.I.”, de Spielberg.

(*) SOY, ese robot que me acompaña desde principios de este año, va protagonizando algunas de las columnas de IDEAL que podéis enlazar a partir de ESTE artículo.

Jesús Lens