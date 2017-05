¡Media de Maratón!

¡Qué gran error he cometido dejándome este artículo para la tarde del domingo, justo antes de la Media Maratón de Granada, pensando que tendría tiempo de escribir y que me haría bien estar entretenido antes de la carrera! (AQUÍ, las clasificaciones)

Que tiempo, tengo. Lo que no tengo es la concentración necesaria para escribir. Porque, ahora mismo, a una hora de echar a correr, lo único que tengo en la cabeza son dudas y, en las tripas, mariposas. De las que arañan.

Y es que los durísimos 21,100 kilómetros de la nueva Media Maratón Albaycín-Granada, tal como escribimos aquí, van a ser un puro sufrimiento. Máxime cuando apenas he podido entrenar, por mor de las lesiones, el trabajo y la actividad literaria y cultural de estas semanas. Que, digámoslo otra vez, el empeño del Ayuntamiento de Granada de concentrarlo TODO en los mismos días del año, es un error garrafal.

El caso es que me gustaría hablarles del prometedor inicio en los play off del CB Granada-Covirán, desplegando un juego pletórico y desbordante que nos hace soñar. Que no debemos dejarnos llevar por la euforia, pero que parece que sí. Que el plan funciona y que el equipo ha llegado al 1000% al momento decisivo de la temporada.

Pero no estoy. Que quiero hablar de la explosión de Bowie o del temple de Jesús Fernández y los dedos se me van al recorrido de la Media Maratón, para recordar cómo serpentea por el Albaycín.

En realidad, esta columna se iba a titular “¿Para qué tanto saber?”, dedicada a los concejales del PP que, en Granada, aprueban la concesión de licencias urbanísticas sin saber de urbanismo y, en Loja, lloran como boabdiles por el derribo de su estación de tren. Algo que estaba aprobado desde 2014, que era público y de lo que los vecinos hablaban con los obreros con total naturalidad en los últimos días. Pero ellos, los que mandan, no se habían enterado. Que estarían a otras cosas más importantes.

Pero no me veo, ahora mismo, con la concentración necesaria para hacer un Elogio a la Ignorancia a la altura de la estulticia de la que presumen tantos prebostes, a la hora de enfrentarse a los jueces.

Mañana, que no tendré piernas ni podré moverme, hablamos de todo ello. Ahora, es momento de echar a correr. ¡Media de Maratón! Y al terminar, unas birras, si gustan.

Jesús Lens