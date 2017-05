Entrelibros y personas

Muchas gracias, Andrea y Juan, por brindarme la oportunidad de participar en las actividades que organizáis en torno a los libros, acercándolos a quienes más complicado tienen su acceso, por distintos avatares de la vida.

Inolvidable, la jornada que pasamos el miércoles en la prisión del Albolote, charlando sobre cómo el cine influye en la realidad y moldea la percepción que tenemos de las cosas, las personas, la historia y hasta de nuestro propio entorno.

Inolvidable y emocionante, también. Traté de ir lo más pesprejuiciado posible, sin hacerme composición de lugar previa. Lo que no era fácil, lo reconozco. A lo largo de los últimos años he dado mil y una charlas ante los públicos más variados y en los foros más diferentes, de teatros, centros de enseñanza y escuelas de negocios a bares y cafés de todo tipo y pelaje. He tenido la ocasión de hablar en el Congreso de los Diputados y hasta en el Parlamento Europeo… pero pocas veces he percibido con tanta intensidad la utilidad de lo que hacía como el pasado miércoles.

Iba nervioso. Decir lo contrario sería mentir. Nervioso porque no quería que mi charla fuera una chapa y aburriera a la gente y no sabía si sería capaz de conectar con el centenar de oyentes que nos esperaban en el salón de actos de la prisión. Sí. Ahí había ya un injusto prejuicio, no sé si evitable o no. Ahora bien, todas mis dudas se desvanecieron en cuanto traspasamos aquella puerta, empezamos a saludar a la gente y nos pusimos a volcar la presentación al portátil.

¡Cuánta profesionalidad, empeño y cariño en todo el mundo! Con ese respaldo y aliento, imposible no salir airosos. Y luego, durante la charla, la atención, la complicidad y la participación de la gente. Las risas, el buen humor y esa cariñosa puya cinéfila, cuando hablé de Norris y Stallone. ¡Menudos actorazos!

Y, como remate, ese regalo tan especial. Esa preciosa y original escultura cinéfila que ya ocupa un lugar de privilegio en mi biblioteca.

Enhorabuena, Andrea y Juan, por el proyecto Entrelibros. Como bien decís en vuestra web www.entrelibros.es “consideramos que los libros compartidos son manos tendidas, oportunidades de diálogo, vías de conocimiento mutuo”. Reitero las gracias por haberme permitido disfrutar de una experiencia que me ha enseñado tanto y, siempre que queráis, contad conmigo. ¡De mil amores!

Jesús Lens