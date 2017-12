Si son ustedes usuarios de Facebook habrán notado que, en los últimos días, la red social por excelencia nos ha preparado un vídeo, a todos y cada uno de nosotros, con un balance de lo más reseñable de nuestro año, de acuerdo con el parecer del algoritmo de Zuckerberg.

¿Por qué este empeño en dar por liquidado el 2017, cuando todavía estamos a 11 de diciembre, le pregunto a SOY, mi robot, al que hace tiempo que no traigo a esta columna?

Y mi YO artificial me responde que el problema es nuestro, de los humanos, que somos unos ansia viva. Por ejemplo, me recuerda, este año ha encontrado a gente que celebraba la tradicional comida de empresa/peña deportiva/club/amigos antes incluso del Puente de la Constitución Inmaculada. “Lo que no tengo claro es si se juntan tan pronto porque no pueden aguantar las ganas de verse… o para quitarse cuanto antes de encima el engorroso trámite”, apuntilla SOY, con una retranca sospechosamente parecida a la malafollá granaína.

Insiste SOY: “pregunta en Casa Pasteles, que tienen clientes que ya han ido hasta tres veces a comprar nuevas reservas de mantecados y polvorones”. Pero lo dice con un tono de envidia insana, que él no sabe disfrutar de esos navideños manjares. “¿Navideños? ¡Si hay gente que en el Pilar ya estaba empezando a darle al anís y las peladillas!”, me responde airado.

Entonces decide cambiar de tercio, obviando las fiestas y las comilonas. “¿Y qué hay de las listas con Lo mejor del Año? ¿Acaso no ironizabas tú, ayer, con la peregrina e inenarrable selección de películas que ha hecho Cahiers du Cinema, situando al regreso de “Twin Peaks” en lo alto de la clasificación?”

He de reconocer que no le falta razón a SOY. ¿No puede estrenarse, en las próximas tres semanas, una buena película? Vale que la perturbación en la Fuerza que provocará Star Wars el próximo viernes convertirá en invisible al resto de la cartelera, pero la última de Woody Allen, sin ir más lejos, se estrena antes de fin de año.

Así que, no sé ustedes, pero yo estoy firmemente dispuesto a demostrar que 2017 no ha terminado todavía y que aún nos quedan muchos, muy buenos y muy interesantes momentos por disfrutar. Que ya nos vale, con la acelerada obsesión por adelantar al tiempo.

Jesús Lens