Cifuentes remasterizada

¡Sí es para tanto!

Lo bueno de polémicas como la de Cifuentes es que determinadas palabras y conceptos salen de su anonimato habitual y adquieren una visibilidad muy especial: desde los Master del Universo a Master & Comander, llevamos una sobredosis de memes y chistes de lo más variopinto.

Bromas aparte, lo que más me sorprende y preocupa sobre el tema de la presunta remasterización y reelaboración del título académico cifuentino -la de las huelgas de mujeres a la japonesa que ni siquiera se toma las vacaciones en verano- es la mucha gente que, con tal de defender al PP, sostiene que tampoco es para tanto. Lo del master, se entiende. Que tampoco hay que ponerse así.

No sé exactamente qué no les parece para tanto, si la hipotética falsificación y/o regalo del título o lo del título en sí. Y ambas posibilidades me parecen aterradoras.

¿Hemos llegado al punto en que asumimos como normal que a un representante institucional le regalen un título académico sin ir a clases, presentarse a exámenes o hacer los trabajos requeridos? ¿Sobre qué principio damos por buena semejante aberración? ¿Dónde ponemos el límite?

La otra posibilidad sería que tener o no tener un master, en realidad, está sobrevalorado, en cuyo caso, ya pueden ir tentándose la ropa las Universidades de nuestro país. Por ejemplo, nuestra UGR ofrece un centenar de masters oficiales en distintas ramas de ciencias, artes y humanidades, ingeniería y arquitectura, ciencias sociales y jurídicas y ciencias de la salud.

¿Qué pensarán los miles de alumnos que se estén dejando los cuartos, su tiempo, su esfuerzo y su dedicación en superar, por ejemplo, el Master Universitario en biología molecular aplicada a empresas biotecnológicas o el dedicado a los avances en radiología diagnóstica y terapéutica y medicina física, por poner dos ejemplos?

Lo que más me indigna y me subleva del caso Cifuentes es que, por defender a una representante del Partido Popular, haya gente capaz de quitarle mérito y valor a cientos de miles de personas que se están dejando las pestañas en la consecución de la mejor formación posible.

Jesús Lens