Caminando por los Apalaches

¿Sabían ustedes que uno de nuestros mejores exploradores, amante de las travesías en solitario e infatigable aventurero, está recorriendo los Apalaches? De él hablo en IDEAL.

Se trata de Javier Campos, un tipo proteico que al que te puedes encontrar ascendiendo picos de 8.000 metros en el Himalaya, alcanzando el Polo Norte, pedaleando por el desierto del Sahara o escalando en la Patagonia más inaccesible. Vean ésta su web y prepárense a soñar despiertos…

Javier, además, tiene una larga y sólida trayectoria como operador de cámara a sus espaldas, contando en su curriculum con más de cien documentales en los que cuenta sus aventuras, viajes y travesías. Y ahora, Javier está recorriendo el Appalachian Trail, uno de los monumentos naturales por excelencia de los EE.UU.

Viendo la exposición sobre el Lejano Oeste y la ilusión del Western, en el Museo Thyssen de Málaga, me acordé de Javier. Al salir, mientras me tomaba una birra y media ración de adobo, me conecté a Facebook. A la página de Javier. Y allí me lo encontré, en plena ascensión de las Great Smoky Mountains, justo cuando empezaba a caer una colosal nevada.

¡Qué sensación tan extrañamente maravillosa, estar bebiendo cerveza y comiendo pescado frito al sol, mientras acompañas a Javier en su recorrido por una de las cadenas montañosas más hermosas del mundo! Y es que, gracias a las cada vez más asombrosas tecnologías de la comunicación, es posible estar estar en dos sitios a la vez, separados por miles de kilómetros… sin movernos de nuestro asiento.

Entren en esta web del Reto de los Apalaches y apréstense a disfrutar de una experiencia extraordinaria. Si les gustan la montaña, los viajes y las travesías a través de la naturaleza más salvaje, van a flipar. Pero es que, aunque no sean ustedes particularmente aficionados a la aventura o al deporte al aire libre, las dotes de comunicación de Javier Campos les conquistarán.

Hace un par de años se estrenó la película “Un paseo por el bosque”, con Robert Redford y Nick Nolte, basada en el clásico libro de viajes de Bill Bryson en que el autor cuenta su intento de recorrer el sendero más largo del mundo, que se alarga durante la nada desdeñable distancia de 3.500 kilómetros, con un desnivel acumulado de 141.000 metros. Véanla para hacerse una idea, pero no dejen de buscar a Javier, virtualmente, en su increíble travesía. Es una gozada.

Jesús Lens