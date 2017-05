¿Hizo usted algo interesante ayer, estimado lector? Reconozco que no es el mejor día para hacer la pregunta de marras, que ayer fue lunes. Pero nos puede servir de prueba. Porque, según un estudio, el 47% de la población adulta del planeta debería que contestar que no. Y, en España, de acuerdo con Gallup, un 43% pasó el día de ayer en la indiferencia más absoluta. A ello dedico mi columna de hoy, en IDEAL.

Yo, vaya por delante, estaría entre los que sí hicieron algo más que ver pasar el tiempo. Por ejemplo, escribí esta columna. Que, si a usted le pareciera interesante, mataríamos dos pájaros de un tiro: a mí me salvó el lunes y a usted le está salvando el martes, de cara a Gallup.

Lo de salvar, en sentido figurado. Que, para mí, escuchar el informativo radiofónico de las siete, tomar café con los colegas y echar un somero vistazo a la prensa, ya es interesante. Y en el trabajo, hubo sus momentos.

A medio día me comí una pechuga de pollo con cebolla y tomate asado que, personalmente, me pareció muy atractiva. Además, aproveché para ver el programa semanal de Bill Maher, uno de los más finos analistas de la política estadounidense. Después, me volví a enganchar a la Máquina y, como en la canción de Sabina, me dieron las nueve y las diez…

¿Qué les digo? A mí, escribir, me apasiona. Y si es sobre cine, más. Que hoy se proyecta “El clan”, una de las películas de cine negro más sórdidas e hipnóticas que he visto en mucho tiempo, y me tocó redactar unas notas sobre ella. E ir dándole puntadas a la tercera edición de Granada Noir, también tiene su dosis de excitación.

Para la noche me reservé el momento de acabar un libro, “Los santos custodios”, de Rafael Escuredo, y de elegir con qué lectura empezar, de entre las mil una que tengo pendientes. Y vi una peli española, también policíaca: “Apartado de correos 1001”, un clásico de 1950.

Estoy seguro de que para mucha gente, un día así sería anodino e incluso frustrante. Pero, ¿quién tiene la definición de lo que es interesante? Lo importante debería ser que, al irnos a dormir, cada uno tengamos la sensación de haber hecho cosas que nos gustan, de forma que, si nos llaman de Gallup, podamos decirles que sí. Que ayer, hicimos cosas interesantes.

Jesús Lens