Buenas, soy Emilio Calatayud. No es un secreto para nadie que ya no existe un modelo único de familia, lo cual ni es bueno ni es malo ni todo lo contrario. El caso es que hay personas divorciadas que rehacen su vida con otras parejas y puede ocurrir que cada uno aporte hijos al nuevo matrimonio. Pues bien, hay varios seguidores de este blog que me preguntan quién debe imponer las normas en estas familias: el padre o la madre biológicos (cada uno a los suyos) o pueden hacerlo los cónyuges que no tienen lazos de sangre con los niños. En mi opinión, deben ser los padres biológicos porque si no te puedes encontrar con esto: “Tu eres la mujer de mi padre, pero no mi madre, así que no puedes reñirme”. Eso sí, los dos miembros de la pareja tienen que ponerse de acuerdo antes de imponer las normas. Esto es muy importante. Que no haya mensajes contradictorios.

Por lo demás, recordar que los padres no biológicos solo son guardadores de hecho de los hijos de su pareja siempre que sean menores de edad. Y si son mayores de edad, ni siquiera eso. Quizá habría que darle una vuelta a este asunto pare regularlo legalmente o quizá no…