Buenas, soy Emilio Calatayud. Vuelvo sobre un tema que ya he comentado más de una vez. En España hay quien critica mucho a la Iglesia católica, pero luego no quieren renunciar a las festividades, etc, que nacen de la tradición católica, caso de los ‘Sanfermines’ que acaban de terminar, la Semana Santa, las fiestas del Pilar, etc. Abogan por un estado laico, pero sin renunciar a la parte lúdica de la religión católica. Traigo este asunto a colación porque me vino el siguiente pensamiento a la cabeza: Si decidimos que nuestro estado sea laico, habrá que cerrar el Camino de Santiago, ¿no? Es que es una peregrinación católica.

Habrá quien diga que soy un demagogo, pero también es demagogia renegar de la iglesia salvo para celebrar un botellón o hacer una excursión.