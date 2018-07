Cuando sacaba ceros, mi padre me castigaba; ahora hay padres que ‘negocian’ las notas de sus hijos con los profesores

Buenas, soy Emilio Calatayud. Me pasó un lector un enlace de El País con una entrevista al escritor estadounidense Tim Elmore, al que no he leído, lo reconozco, pero que dice cosas sensatas. De hecho, aqui en el blog llevamos años manejando argumentos parecidos, lo que nos ha valido que algunos nos llamen retrógrados. Bueno, pues Tim, entre otras cosas, advierte de que estamos sobreprotegiendo a nuestros hijos y que no es una buena idea. Él considera que los estamos rescatando siempre. En este sentido, explica que hay padres que negocian las notas de sus hijos con los profesores, lo cual es un error mayúsculo, claro. Tenemos que dejarles que se busquen la vida. También hay padres que rellenan las matrículas de sus hijos adolescentes para que ellos se toquen la barriga, madres que eligen las carreras que estudiarán porque a ellos no les apetece pensar o parejas que les pasan los trabajos escolares a limpio… Esto no lo dice Tim, lo digo yo…

Cuando yo era niño y suspendía, y suspendí con avaricia, la ‘negociación’ era con mi padre y se caracterizaba por su brevedad y claridad: Un verano me mandó al colegio de Campillos, provincia de Málaga, y el siguiente, como no había espabilado del todo, me lo pasé ayudando en un taller de coches y tractores. Lo digo siempre, estamos criando niños muy ‘lights’.

La entrevista con Tim está en

https://aprendemosjuntos.elpais.com/especial/prepara-a-tu-hijo-para-la-vida-no-la-vida-para-tu-hijo-tim-elmore/