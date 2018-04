“Es un error que los móviles sean el regalo estrella de las comuniones”

El aburrimiento, a pesar de su mala fama, también puede ser creativo. A Jorge Flores (Bilbao, 1968) le pasó: se licenció en Informática en la Universidad de Deusto, pero programar le hastiaba, así que buscó nuevos horizontes. Internet comenzaba a desplegarse por el mundo y Jorge vio las posibilidades educativas que ofrecía el invento. De ahí nació –corría el año 2004– el proyecto Pantallas Amigas, una iniciativa que pretende conciliar la seguridad, sobre todo, de los menores, y el uso de la red.

El experto estará mañana, 23 de abril, en Granada para compartir con el juez Emilio Calatayud una nueva entrega de la Escuela de Padres de IDEAL. Será en el Teatro CajaGranada de la capital a partir de las ocho y media de la tarde. La entrada es libre hasta completar el aforo.

Aquí os dejamos un extracto de una entrevista con Jorge Flores.

–¿Para qué necesita un niño de diez años un móvil con conexión a Internet?

–No es tanto la edad… Un niño puede tener móvil cuando los padres estén preparados y dispuestos para atenderlo de forma adecuada. En todo caso, tener un móvil a los diez años, pues no. Conocemos la sociedad española y cómo funcionan los padres y las madres, en la mayoría de los casos me parece una irresponsabilidad. Por lo que sabemos, los padres no dedican la atención necesaria y tampoco tienen los conocimientos necesarios. Cuando se toma esa decisión hay que valorar las ventajas y los inconvenientes. Yen esas edades, está demostrado sobradamente que las ventajas no compensan a los inconvenientes.

–Sin embargo, sigue siendo el regalo estrella en las comuniones…

–Sí, pero me parece un error. En general, estamos haciendo cosas inadecuadas con respecto a la tecnología. También las personas adultas y esta sería una más.

–¿Cómo se convence a un chaval de nueve o diez años de que no le hace falta un móvil cuando el resto de sus amigos ya lo tienen?

–Es que el niño no tiene que estar de acuerdo con nosotros. Se le dice que creemos que no es adecuado para él y, como yo tengo la responsabilidad, pues he tomado esta decisión. No todos los modelos de educación son iguales. Cada uno toma sus decisión.

Leer la entrevista completa aquí:

http://www.ideal.es/granada/decir-padre-hijo-20180422170326-nt.html