El principio de autoridad no tiene nada que ver con una dictadura, es un pilar fundamental de un estado democrático

Buenas, soy Emilio Calatayud. Hablas de autoridad y hay personas que se ponen de los nervios. No lo entiendo. Siempre lo digo: Nos da miedo hablar del principio de autoridad por si volvemos a tiempos pasados. Pero es que el principio de autoridad no tiene nada que ver con dictaduras ni dictadores ni fachas. Al contrario: es un principio fundamental en un estado democrático y de derecho. La autoridad es democracia. Así de claro. ¿Se puede ser policía sin autoridad?: no. ¿Se puede ser maestro sin autoridad?: no. ¿Se puede ser padre sin autoridad?: hay quien lo intenta, todos somos colegas y tal y cual, pero yo no lo recomiendo. Es importante tener las ideas claras y no tener miedo a defenderlas.

