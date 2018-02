El cáncer convierte en pobres a 25.000 pacientes, ¡pobre España!

Buenas, soy Emilio Calatayud. Hoy es el Día Mundial contra el Cáncer, una enfermedad que conozco bien: mi mujer murió por el cáncer y yo estoy en tratamiento desde hace tiempo por un tumor en la próstata. Desde aquí quiero expresar toda mi solidaridad con los enfermos de cáncer y sus familias, y animar a los investigadores que trabajan para encontrar una cura.

Pero también es un día perfecto para levantar la voz: el cáncer lleva a la pobreza a 25.000 pacientes en nuestro país, ¡pobre España! Si tenemos una de las mejores sanidades del mundo, esto no puede ocurrir. Se despide a los enfermos de sus trabajos o no se les dan las bajas… y si faltan, se les despide. Así que, además de preocuparse de luchar contra cáncer, los pacientes tienen que romperse la cabeza para intentar llegar a fin de mes, porque no les alcanza ni para las medicinas. Dicen las autoridades que toman nota, pero es que tenían que haber tomado nota hace mucho tiempo. Ya vamos tarde.