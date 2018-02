¿A favor o en contra de la prisión permanente? No lo sé. Lo que sí comprendo es que las familias de las víctimas la defiendan

Buenas, soy Emilio Calatayud. A menudo me preguntan si estoy a favor o en contra de la prisión permanente revisable y la verdad es que no tengo respuesta. No lo sé. Debemos que tener la humildad de reconocer que hay asuntos sobre los que no tenemos una opinión clara. No somos tertulianos, que siempre están seguros de todo. Yo tengo dudas. A ver, si la revisión de la prisión permanente depende del juez y el juez no acepta revisarla, estaríamos, de hecho, ante la cadena perpetua, que es inconstitucional. Ciudadanos defiende la alternativa de que, ante determinados delitos, se endurezca el acceso al tercer grado penitenciario, que es el que permite salir de la cárcel… No sé. Es a los políticos a los que corresponde encontrar una solución, que para eso son el poder legislativo. Y para eso les pagamos.

Lo que sí comprendo es que las familias de las víctimas defiendan la continuidad de la prisión revisable. Si estuviésemos en su lugar, seguro que todos, o una gran mayoría, haríamos lo mismo. Espero y deseo que nadie tenga que pasar por lo que esas familias están pasando.

Una última cosa, la prisión permanente no se aplica a los menores.