Hola, soy Carlos Morán, el compañero de blog de don Emilio. Aquí os dejo unas manifestaciones que hizo don Emilio durante una reciente conferencia. Las reflexiones fueron recogidas por la compañera Carlota Fominaya y publicadas en abc.es. Esperamos que os resulten interesantes y generen debate, que, a fin de cuentas es de lo que se trata. Buen comienzo de semana.

“Un niño no debería tener un móvil antes de los 14 años por mucho que sea un regalo de Navidad o de Primera Comunión porque no posee la suficiente madurez y porque con un solo clic puede cometer un delito. Me encuentro a diario con casos de familias arruinadas porque sus hijos cometen o son víctimas de acoso sexual o escolar. ¿Cómo se valora el daño de alguien que ha tenido que cambiar tres veces de instituto porque esa foto ha sido vista por 15.000 personas en un día? Somos tan políticamente correctos que ahora parece que no se puede prohibir nada y hay cosas que no se pueden permitir porque derivan en problemas muy serios”.