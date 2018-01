Los mensajes de ‘guasap’ solo se deben compartir con la familia (y con cuidado porque hay cuñados y cuñadas que…)

Buenas. soy Emilio Calatayud. Casi todo el mundo tiene ‘guasap’, pero no todo el mundo lo utiliza bien. Cuando alguien envía un mensaje de ‘guasap’ inmediatamente deja de ser suyo y puedo acabar en manos de cualquiera, que es lo mismo que deciren manos de todo el mundo. Está ocurriendo a diario. Hace unos días, una mujer fue condenada por insultar a una profesora en uno de esos grupos de ‘guasap’ de mamás del ‘cole’. Esas comunidades tienen un peligro que no veas. Los miembros piensan que hay privacidad y no la hay. Los mensajes de ‘guasap’ sólo se deben compartir con la familia ( y con cuidado, porque hay cuñados y cuñadas que…)

Relacionado