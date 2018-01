“Lo que más siento es no haberle dicho todos los días a mi mujer lo mucho que la quería”

Hola, soy Carlos Morán, el compañero de blog de don Emilio. El diario El Mundo, en su versión de papel y también en la digital, publica hoy una entrevista con don Emilio. El periodista Pedro Simón y el juez conversan sobre el trabajo, pero también de temas personales. Por ejemplo, el magistrado recuerda el peor momento de su vida: el fallecimiento de su esposa y la deriva en la que entró tras perder a la mujer con la que había compartido la mitad de su vida.

“He sido peor hijo. Lo que sí he sido es buen marido… Perdí a mi mujer hace seis años. De cáncer de pulmón. Treinta años juntos. Falleció el 25 de agosto de 2011. Azucena tenía 50 años y yo 56. Me acuerdo de una imagen de Gran Torino, una peli de Clint Eastwood en la que sale escupiendo sangre en el pañuelo. Así veía yo a mi mujer. Fueron años duros y felices… Lo que más siento es no haberle dicho todos los días lo mucho que la quería. Luego entré en un túnel, claro. Comía en los bares, no me cuidaba… Me costaba entrar en casa, no iba más que a dormir, todo el día trabajando o zascandileando. Me salvó la familia, el trabajo, el barrio”.

Don Emilio juez también explica qué habría hecho con el Emilio niño que se metía en lios y suspendía mogollón de asignaturas. “Le hubiese internado. Yo era el cuarto de siete hermanos y mi padre me internó con 13 años”.

La entrevista completa está, además de en papel, en:

http://www.elmundo.es/papel/historias/2018/01/20/5a6222cee5fdeaf36b8b4685.html