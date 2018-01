“Estar en la universidad no significa que no puedas ser un chorizo o un maleducado, los hay en todas partes, también en el parlamento”

Hola, soy otra vez Carlos Morán, el compañero de blog de don Emilio. El juez ha pronunciado este fin de semana una conferencia en Albacete, donde hace unos días, un grupo de estudiantes universitarios fueron denunciados por una joven a la que presuntamente denigraron con comentarios machistas a través de WhatsAp. Don Emilio, según recoge el diario la Tribuna de Albacete, aludió a este caso para hacer la siguiente reflexión: “El hecho de que los jóvenes estén en la universidad no significa que no puedan ser unos chorizos y unos maleducados, porque chorizos y maleducados hay en todas partes, los hay en el Parlamento como para que no haya en la universidad”.

O sea, que lo que la naturaleza y los padres no dan, Salamanca no lo presta.