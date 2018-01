El juez, Risto Mejide y la libertad de expresión: “Cuando encierro a algún chaval, me dice hijo puta, pero luego me lo agradece”

Hola, soy Carlos Morán, el compañero de blog de don Emilio. Varios de vosotros habéis comentado las palabras que, sobre el juez, dijo el presentador Risto Mejide en su programa de televisión. Ni don Emilio ni yo lo habíamos visto, pero como está en ‘el Internet’, pues no hay problema. Al turrón, el señor Mejide, que estaba entrevistando a Joaquín Leguina, rescató el vídeo en el que el juez explicó que actualmente hay niñas que se hacen fotos como putas y afirmó que don Emilio debería ser inhabilitado. Le he preguntado al juez por este asunto y esto es lo que ha respondido: “Me parece bien lo que ha dicho. Gracias a Dios, en este país existe la libertad de expresión. Y yo tengo mucho respeto por la libertad de expresión. Cuando encierro a algún chaval (por lo bajinis o a grito ‘pelao’), me suelen llamar hijo puta y no me afecta. Lo entiendo. Además, luego me lo agradecen. Fíjate si tengo respeto por la libertad de expresión”.

