Deberíamos replantearnos si es bueno que los niños de doce años vayan al instituto… ¿Por qué no volver a la EGB?

Buenas, soy Emilio Calatayud. A raíz de los comentarios que estoy haciendo sobre la futura ley Educativa, varias personas han defendido la necesidad de volver a retrasar hasta los catorce años el ingreso de los niños en los institutos. Estoy de acuerdo. Rectificar es de sabios. No creo que haya sido una medida particularmente beneficiosa para nadie. Llevar a niños de doce años a los institutos es un poco excesivo. Ellos no suelen estar preparados y es bueno que así sea, porque son niños. Dejemos que disfruten de su infancia durante más tiempo. ¿Por qué no volver a la Educación General Básica, la famosa EGB, que se prolongaba hasta los catorce años?

¿Cómo les vamos a decir a nuestros hijos que no les compramos el móvil hasta los catorce años, si con doce ya van al instituto y ven que sus compañeros mayores ya lo tienen?

Igual sería bueno darle una ‘pensada’ a este tema.