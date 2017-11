Buenas, soy Emilio Calatayud. Y para terminar la trilogía dedicada a nuestros queridos abuelos -yo todavía no lo soy- aquí os dejo un consejo que dio una nutricionista a responsables de sanidad en Granada -lo sacó Carlos en una entrevista-: No pongáis nada en el plato a vuestros hijos que una abuela no sepa reconocer. Si seguís esa recomendación, seguro que a los niños no les sale colesterol.

A pasarlo bien.