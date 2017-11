“Hijo, vas a hacer una visita turística a los lugares ocultos (para ti) de nuestra casa: aquí el escobero, aquí…”

Buenas, soy Emilio Calatayud. Una amiga ha encontrado la fórmula para que su hijo deje de estar todo el día preguntando: ‘Mami, ¿dónde están las galletas? ¿Y las cucharas? ¿Y el rollo de papel del váter?,’ etc.

Mi amiga no promete que funcione con todo el mundo, pero a ella le ha ido bien (de momento). Ella misma lo cuenta: “Harta de sus preguntas, lo cogí, y con cariño pero con firmeza le dije: Hijo, te he preparado una visita turística a los lugares ocultos (para ti) de nuestra casa. Espero que te resulte entretenida. Si tienes alguna duda, pregunta. Mira, esto es el escobero, aquí está la lavadora, aquí las tres bolsas para reciclar la basura, aquí los productos para limpiar el baño, en este armario están los alimentos para el desayuno, etc. Y luego aprenderemos su funcionamiento. Verás qué interesante”..