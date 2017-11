Consejos para conseguir que su hijo no se vaya nunca de casa

Buenas, soy Emilio Calatayud. Como digo siempre, nunca doy consejos para educar a un hijo porque no me siento capacitado: yo doy recomendaciones para formar delincuentes, que de eso sí sé algo. Pues resulta que el otro día me preguntaron: ¿Qué hay que hacer para que un hijo, ya crecidito y con un sueldo, se vaya de casa. Pues aquí me pasa lo mismo: le doy la vuelta a la cuestión y doy consejos para que un hijo no se vaya nunca de casa. Aquí van. Son solo tres pasos.

Hay que darle todo. Y hacerle todo. Y él, que haga lo que le dé la gana.