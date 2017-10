Buenas, soy Emilio Calatayud. Granada está llena por el puente del Día de la Hispanidad, una fiesta que no discrimina a nadie: también disfrutan de ella los independentistas. Bienvenidos a todos los que habéis decidido pasar estos días entre nosotros. Y feliz puente al que lo tenga, que no es mi caso. Pero no me quejo.

Relacionado