Es mejor ‘condenar’ a unos chavales a hacer el Camino de Santiago que la ‘ruta del bakalao’, ¿no?

Buenas, soy Emilio Calatayud. Nunca he ocultado que soy católico , lo que no me hace mejor ni peor persona que alguien que no lo es, ni tampoco perturba mi juicio a la hora de juzgar. Aún así, hay quien me ha criticado por dictar sentencias que entienden influidas por mi condición de católico, apostólico y romano. Por ejemplo, y siempre he dicho que probablemente es la resolución que más me gustó dictar, en una ocasión ‘condené’ a un grupo de chavales a hacer el Camino de Santiago para premiar su buen comportamiento. Pues algunos laicos o ateos lo criticaron. Dejando aparte el hecho de que el Camino de Santiago lo recorren personas de todas las creencias y muchas que no tienen creencias, siempre digo que es mejor condenar a unos niños a hacer el Camino de Santiago que la ‘ruta del bakalao’ -sigue existiendo aunque no se llamé así- o el botellón, ¿no?

Relacionado