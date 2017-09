Buenas, soy Emilio Calatayud. Una amable seguidora nos pide que escribamos un libro para que los menores aprendan las leyes que les afectan. El problema de eso es que ya se las saben todas (las que les afectan y las que no les afectan), así que se vendería poco. Ahora, si le prohíbes a tu niña de quince años que salga por la noche, ella, muy cariñosa, puede que te diga: “Papi, si no me dejas salir esta noche, te denuncio por detención ilegal”. Y se queda tan pancha.

Y no se te ocurra agarrarla por el brazo para impedir que salga, porque como le hagas un moratón igual te investigan por un delito de lesiones.

Pero, tranquilos, que estoy exagerando. No es para tanto. Sea como fuere, en nuestro últimos libro, ‘Buenas, soy Emilio Calatayud y voy a hablarles de…’, Carlos Morán y yo dedicamos un apartado a explicar la Ley de Menores a los menores. O sea, que dimos pistas al adversario, ja, ja, ja. Igual por eso saben tanto, ja, ja, ja.