Buenas, soy Emilio Calatayud. Ya lo he comentado en más de una ocasión y creo que alguna vez lo he contado, pero ahora lo repito porque un amigo ha sacado el tema. Ya se están dando casos de ancianos que desheredan a sus hijos porque los han metido en residencias. Lo consideran como un maltrato y cuando los descendientes leen el testamento, se encuentran con que no hay nada para ellos. Estas cosas no se conocen, pero ocurren. Y la ley lo permite. Un saludo.

Relacionado