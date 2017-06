Buenas, soy Emilio Calatayud. A propósito de lo que hablábamos sobre esa manía de preguntarle todo a los niños, una madre nos envía el siguiente ejemplo:

“Conversación con mi hijo cuando tenía 6 años:

– ¿Vamos ya a duchar?

– No

– ¿Cómo que no?

– Me has preguntado…

Y como tenía razón, desde entonces se lo ordeno. A la ducha!!”

Ni media palabra más. A esto es lo que me refería,, sólo que esta madre lo ha explicado mejor que yo.