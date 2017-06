Nos cargamos el ‘cero’ porque los chavales se podían ‘traumar’ y nos inventamos el ’12’ para entrar en algunas carreras, y eso sí que traumatiza

Buenas, soy Emilio Calatayud. En primer lugar, ánimo a todos los jóvenes que durante estos días se están examinando de Selectividad (o como se llame ahora). Si no has estudiado y la cosa ya no tiene arreglo, ¿para qué te vas a preocupar? Y si has estudiado, ¿por qué te vas a preocupar?

Sea como sea, lo importante es tener claro que un gran expediente académico no garantiza que vayas a ser un gran profesional. Lo fundamental para ser un buen profesional es ser buena persona. Y eso no se aprende en los libros. Pero lo cierto es que nos empeñamos en ‘glorificar’ las notas. No entiendo cómo puede ser que para estudiar algunas carreras tienes que tener un ’12’. Nos cargamos el ‘cero’, del que soy un defensor firme, porque podía traumatizar a los chavales y nos inventamos los ‘doces’ y hasta los ‘catorces’, y eso sí que traumatiza. Suerte.