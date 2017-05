Buenas, soy Emilio Calatayud. Os voy a contar una de las cosas más bonitas que me han ocurrido en la vida, y mira que últimamente me están ocurriendo muchas cosas bonitas. Un niño de nueve años me ha mandado el siguiente mensaje: “Señor juez, quiero conocerle para que me enseñe a ser bueno”. Oiga, que me he emocionado. Me consta que el chaval no es malo, sino todo lo contrario, pero me conmueve su preocupación. No sé si podré ayudarle a ser bueno, pero lo intentaré.

